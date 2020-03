Borse europee a prova di rimbalzo nonostante persistere incertezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a dispetto del persistere di, che turbano gli scambi.si è rivelato un boomerang, avendo alimentato maggiori ansie per. Intanto, i PMI dell'Eurozona hanno offerto un segnale di cautela, dopo la gelata del PMI dei servizi cinese, mentre in Italia il PIL si conferma in negativo.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,116. L'Oro è fermo a 1.640,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,7%), raggiunge 47,51 dollari per barile.Scende molto lo spread, raggiungendo +157 punti base, con un deciso calo di 22 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,93%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,23%, andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,03%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,98%, a 21.961 punti. Rimbalzo favorito dai settori utility (+1,60%), servizi finanziari (+1,53%) e assicurativo (+1,26%). Tra i peggiori il settore viaggi e intrattenimento (-1,20%).Tra idi Milano, in evidenza Exor (+3,41%), dopo aver annunciato un'ampia plusvalenza dalla vendita di PartnerRe.Bene anche UBI Banca (+2,46%), Poste Italiane (+2,39%) e CNH Industrial (+1,88%).La peggiore è la Juventus, che scivola del 2,13%.Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,76%, sulle perplessità relative al nuovo Piano.Discesa modesta per Ferrari, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa BPER, con un calo frazionale dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a, Piaggio (+4,38%). dal lato opposto Interpump, che continua la seduta con -2,75%.