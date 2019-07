Borse europee a due velocità. Piazza Affari bene con industria e tech

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a metà giornata, mentredei mercati continentali, sostenuta dai titoli industriali e tecnologici. A rendere prudenti gli operatori contribuisce l'attesa per le riunioni di Fed e BCE, quest'ultima già domani attesa annunciare l'arrivo di misure espansive, stante la frenata dell'economia dell'Eurozona.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,114. Scende lo spread, attestandosi a +187 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,49%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,26%, vendite prevalgono a Londra, che soffre un calo dello 0,94%, contrazione moderata per Parigi, che scende dello 0,41%., con il FTSE MIB che sale dello 0,35% a 22.030 punti.di Piazza Affari, resta su di giri Pirelli (+2,15%).Acquisti a piene mani su Fiat Chrysler, che vanta un incremento del 2,12%.Effervescente STMicroelectronics, con un progresso del 2,00%.Ben impostata Exor, che mostra un incremento dell'1,92%.Le peggiori performance sono quelle dei bancari con BPER, che segna un -1,90%, UBI Banca -1,5% ed Intesa Sanpaolo -0,52%.