Borse del Vecchio Continente poco mosse

(Teleborsa) -, con i riflettori puntati sulla fusione FCA - PSA che porterà alla creazione del 4° gruppo auto mondiale per volumi e del 3° in termini di fatturato, con vendite annuali per 8,7 milioni di veicoli e ricavi per 170 milioni., buone nuove dall'IFO tedesco e dall'inflazione della Zona Euro.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L'Oro scambia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che tratta a 60,86 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,31%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,49%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%, e poco mossa Parigi, che mostra un -0,15%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share a 25.786 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,56%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).In luce sul listino milanese i comparti alimentare (+0,69%) e petrolio (+0,61%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti tecnologia (-1,41%), chimico (-1,41%) e vendite al dettaglio (-0,72%).Tra idi Milano, in evidenza Poste Italiane (+1,28%), ENI (+0,85%), Exor (+0,77%) e Campari (+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi, che ottiene -2,13%.Seduta negativa per A2A, che mostra una perdita dell'1,19%.Sotto pressione Prysmian, che accusa un calo dell'1,11%.Piccola perdita per Fineco, che scambia con un -0,91%.Tra i, doValue (+1,85%), Banca Farmafactoring (+1,32%), Carel Industries (+1,27%) e Guala Closures (+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Datalogic, che ottiene -5,84%.In caduta libera Danieli, che affonda del 2,81%.Pesante Cerved Group, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.Seduta drammatica per Banca Popolare di Sondrio, che crolla del 2,32%.