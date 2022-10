Borse deboli guardano a BCE e Fed

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano ad interrogarsi sulle intenzioni delle banche centrali. Il dato sull', diffuso la vigilia, ha affievolito le speranze per una Fed meno aggressiva per quanto riguarda l'aumento dei tassi. Ihanno mostrato che i datori di lavoro privati statunitensi hanno intensificato le assunzioni a settembre, dipingendo un quadro positivo per il mercato del lavoro USA. A tal proposito gli operatori restano in attesa dei dati USA sull'occupazione generale in arrivo venerdì.Sul fronte macroeconomico europeo, hanno deluso gliad agosto. In tal senso, attenzione oggi alle minute dellaSul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9886. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.713,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.Lieve calo dello spread, che scende a +240 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,44%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,39%, scivola Londra, con un netto svantaggio dello 0,70%; si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,59%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,82%, continuando la seduta a 23.028 punti.di Milano, troviamo Interpump (+1,40%), Pirelli (+1,34%), Moncler (+1,26%) e Iveco (+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -3,82%.Vendite a piene mani su BPER, che soffre un decremento del 3,22%.Pessima performance per Fineco, che registra un ribasso del 2,79%.Sessione nera per Mediobanca, che lascia sul tappeto una perdita del 2,52%.Tra i, Mfe A (+2,84%), Mfe B (+2,19%), MARR (+1,99%) e Piaggio (+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Anima Holding, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.In perdita Safilo, che scende del 2,90%.Pesante ERG, che segna una discesa di ben -2,61 punti percentuali.Seduta negativa per Banca Popolare di Sondrio, che scende del 2,38%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,7%; preced. -1,2%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,49K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 193K unità).