Borse cinesi in rialzo dopo che Banca centrale taglia tassi sui prestiti

(Teleborsa) - Borse cinesi in rialzo, in una seduta altrimenti in ribasso per i listini asiatici, dopo che la Banca centrale (PBOC) ha tagliato il tasso di prestito di riferimento e abbassato il tasso di riferimento dei mutui per rilanciare un'economia colpita dalla crisi immobiliare e dalla recrudescenza dei casi di COVID-19. Il tasso primario di prestito a un anno (LPR) è stato abbassato di 5 punti base al 3,65% al fixing mensile della banca centrale, mentre l'LPR a cinque anni è stato ridotto di 15 punti base al 4,30%. Lo yuan è crollato a un minimo di quasi due anni rispetto al dollaro dopo queste misure.

"L'inaspettato rallentamento dell'economia a luglio è stato piuttosto ampio e la PBOC potrebbe rimanere in modalità di allentamento fintanto che l'economia sarà sotto pressione dalla strategia zero-COVID, dal settore immobiliare debole e, più recentemente, dalla crisi energetica nel Sichuan e Chongqing", hanno scritto gli analisti di Maybank in una nota.

A Tokyo, si muove sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,46%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,89%. Shanghai sale dello 0,50%.



Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (-0,16%); variazioni negative per Seul (-1,22%). In ribasso Mumbai (-1,14%); come pure, in rosso Sydney (-0,88%).

Debutto positivo a Shanghai per United Imaging Healthcare, dopo un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 1,6 miliardi di dollari. Quella dell'azienda cinese è la più grande quotazione sul mercato STAR (incentrato sulla tecnologia) finora quest'anno e la terza più grande sui listini cinesi.



Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 19 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,07%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,22%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,62%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 23/08/2022

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,1 punti).