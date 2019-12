Borse cinesi in rialzo con accordo dazi. Tokyo chiusa per Capodanno

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta interlocutoria, in assenza di Tokyo e di altre importanti piazze asiatiche, che quest'oggi sono rimaste chiuse per la festività della vigilia di Capodanno.



A dare un tono positivo alle borse rimaste aperte la notizia dell'arrivo, sabato prossimo 4 gennaio, del vicepremier cinese Liu He a Washington, per la firma dell'accordo sui dazi.



Le borse cinesi, infatti, sono in positivo con Shanghai che recupera lo 0,27% e Shenzhen lo 0,47%, mentre Taiwan arretra dello 0,47%.



Fra le poche borse che chiuderanno più tardi la seduta, Kuala Lumpur perde l'1% e Mumbay lima lo 0,27%.