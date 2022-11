Borse cinesi in rally su speculazioni verso cambiamento politica zero-COVID

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo, con il Nikkei 225 che chiude la seduta con un calo dello 0,48%: il principale indice azionario giapponese prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario,, che continua gli scambi al 2,28%, e, che mostra un +2,31%. Balza ancora più in alto(+3,74%).A spingere i listini cinesi sono, che è stata oggetto di proteste in tutto il paese durante il fine settimana. I funzionari sanitari cinesi hanno intanto comunicato che terranno un briefing nel corso della giornata per fornire ulteriori indicazioni sulle politiche anti-COVID del paese.Tra le altre borse asiatiche, in rialzo(+1,04%), poco sopra la parità(+0,55%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,32%).La giornata del 28 novembre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,06%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta in ribasso dello 0,37%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,1%.Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,25%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,9%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%)02:30: PMI manifatturiero02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49 punti; preced. 49,2 punti).