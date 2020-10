Borse caute. Piazza Affari più tonica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, nonostante il dato sul PMI manifatturiero dell'Eurozona abbia evidenziato una crescita più veloce per il settore. L'attenzione degli investitori resta concentrata sullee sugli sviluppi della pandemia disu entrambe le sponde dell'Atlantico.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,03 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto. Bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,49%. Sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,50%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.100 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 20.940 punti.Tecnologia (+4,94%), sanitario (+1,44%) e beni per la casa (+0,93%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti materie prime (-1,47%), viaggi e intrattenimento (-0,75%) e assicurativo (-0,48%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su STMicroelectronics, che vanta un incremento del 5,87% grazie all'annuncio dei ricavi preliminari oltre le previsioni.Effervescente DiaSorin, con un progresso del 2,62% che ha ottenuto l'ok dalla FDA a commercializzare 6 test per epatite B ed a test Covid in USA.Andamento positivo per Moncler, che avanza di un discreto +1,74%.Ben comprata Banco BPM, che segna un forte rialzo dell'1,45%.Giù Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Scivola Saipem, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso Tenaris, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%.Spicca la prestazione negativa di BPER, che scende dell'1,31%.del FTSE MidCap, Piaggio (+3,64%), Saras (+3,36%), El.En (+1,84%) e IREN (+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire Tecnimont, che continua la seduta con -2,36%.Pessima performance per Sanlorenzo, che registra un ribasso del 2,12%.Autogrill scende dell'1,87%.Calo deciso per Fincantieri, che segna un -1,82%.