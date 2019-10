Borse caute. Piazza Affari in controtendenza grazie a FCA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continua a muoversi in contortendenza rispetto all'andamento più cauto del resto dell'UE, grazie al fermento generato dalle operazioni di M&A. Giornata ricca di spunti sul fronte macroeconomico, con il PIL italiano che ristagna e l'Eurozona in leggera accelerazione.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,115. Lieve calo dello spread, che scende a +134 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,94%.fiacca Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, scivola Londra, con uno svantaggio dello 0,96%, discesa modesta per Parigi, che lima lo 0,21%., dove il FTSE MIB avanza a 22.704 punti (+0,22%) grazie alla performance brillante del comparto automotive (+3,64%).di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+8,14%), dopo le annunciate nozze con Peugeot (-11,9%). Bene anche Exor (+5,69%).Corrono A2A (+1,74%) e Campari (+0,92%).La peggiore si conferma Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -2,91% dopo i conti.In rosso Azimut, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell'1,39%.STMicroelectronics scende dell'1,35%.