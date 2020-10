Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,25%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,44%) si attesta su 39,64 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +137 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia. Buona performance per Londra, che cresce dello 0,80%. Sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,57%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,46%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 20.939 punti.Tecnologia (+5,04%), immobiliare (+1,75%) e sanitario (+1,47%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-1,74%), media (-0,91%) e telecomunicazioni (-0,70%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+6,06%), DiaSorin (+2,68%), Moncler (+2,09%) e Nexi (+2,04%).Dal alto dei ribassi, soffre Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Preda dei venditori Saipem, con un decremento dell'1,98%.Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell'1,78%.Vendite su Pirelli, che registra un ribasso dell'1,77%.di Milano, Saras (+6,15%), Piaggio (+5,12%), Tinexta (+3,01%) e Falck Renewables (+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -2,81%.Affonda Maire Tecnimont, con un ribasso del 2,76%.Crolla Fincantieri, con una flessione del 2,37%.Seduta negativa per Danieli, che mostra una perdita dell'1,78%.