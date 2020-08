Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove emergono alcuni realizzi dopo il rally della vigilia.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,18. Lieve calo dello spread, che scende a +151 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,97%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,29%, senza slancio Londra, che negozia sulla parità, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,33%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,35%.di Milano, troviamo Leonardo (+4,80%), Telecom Italia (+4,39%), Fiat Chrysler (+3,22%) e CNH Industrial (+3,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che segna un -2,25%.Scivola Amplifon, con un ribasso del 2,03%.Seduta negativa per Inwit, che mostra una perdita dell'1,75%.Sotto pressione Recordati, che accusa un calo dell'1,62%.di Milano, Illimity Bank (+5,92%), Mediaset (+5,80%), Banca Popolare di Sondrio (+4,19%) e Banca MPS (+4,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Datalogic, che prosegue le contrattazioni a -6,05%.Scivola Tod's, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso Avio, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di SOL, che scende dell'1,83%.