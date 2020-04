Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sulle borse europee pesa l'aggiornamento sull'che ha evidenziato un collasso dell'economia complici leSul mercato valutario, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,61%.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 9,87%.Lo Spread migliora, toccando i +243 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,02%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,26%, piatta Londra, che tiene la parità. Seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,32%., con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,72%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti viaggi e intrattenimento (+2,61%), beni industriali (+1,84%) e beni per la casa (+1,67%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-3,28%), sanitario (-0,66%) e vendite al dettaglio (-0,43%).Tra idi Milano, in evidenza Atlantia (+4,46%), Juventus (+2,63%), Moncler (+2,54%) e ENI (+2,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -1,16%.Si muove sotto la parità Italgas, evidenziando un decremento dello 0,89%.Sottotono Poste Italiane che mostra una limatura dello 0,74%.Al Top tra le azioni italiane a, ASTM (+4,46%), Banca Popolare di Sondrio (+3,84%), Autogrill (+3,43%) e Tinexta (+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit, che prosegue le contrattazioni a -10,72%.Seduta drammatica per Falck Renewables, che crolla del 2,26%.Si concentrano le vendite su Mondadori, che soffre un calo dell'1,61%.Vendite su IMA, che registra un ribasso dell'1,31%.