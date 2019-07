Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Gli investitori si muovono con prudenza in attesa delleL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Poco mosso l'Oro (+0,04%). Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,62%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +197 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,56%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,30%. Discesa modesta per Londra, che cede lo 0,66%. Poco mosso Parigi, che mostra un +0,08%., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,47%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+2,81%), automotive (+2,30%) e sanitario (+2,22%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni per la casa (-1,27%), alimentare (-0,64%) e utility (-0,59%).Tra idi Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+4,97%), Amplifon (+4,92%), Tenaris (+2,80%) e Saipem (+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -7,75%.Sotto pressione Moncler, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola Terna, con un netto svantaggio dell'1,26%.Pensosa Italgas, con un calo frazionale dello 0,97%.del FTSE MidCap, Salini Impregilo (+7,65%), Saras (+4,41%), RCS (+3,71%) e Cairo Communication (+3,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Cerved Group, che ottiene -1,76%.In rosso Acea, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.Tentenna Danieli, con un modesto ribasso dello 0,76%.Giornata fiacca per Biesse, che segna un calo dello 0,62%.