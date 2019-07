Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, penalizzata dallo stallo sui negoziati commerciali tra USA e Cina.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,122. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,51%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,77%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,52%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,50%. Sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,41%. Cauta Parigi, che mostra una performance pari a +0,1%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che segna sul FTSE MIB un rialzo dello 0,33%.In buona evidenza a Milano i comparti utility (+1,06%), alimentare (+0,85%) e sanitario (+0,56%).Nel listino, i settori chimico (-1,41%), vendite al dettaglio (-1,30%) e media (-0,73%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Terna (+1,59%), Snam (+1,53%), A2A (+1,18%) e Enel (+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -1,61%.Vendite su Juventus, che registra un ribasso dell'1,35%.Seduta negativa per Pirelli, che mostra una perdita dell'1,01%.del FTSE MidCap, Gima TT (+1,64%), Tinexta (+1,55%), Aeroporto di Bologna (+1,39%) e Brunello Cucinelli (+1,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Salini Impregilo, che ottiene -4,53%.