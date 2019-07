Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, mentre si continua a trattare con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,78%.(Light Sweet Crude Oil) mostrando un leggero calo dello 0,66% dopo il balzo della vigilia. Intanto è in corso il vertice OPEC di Vienna, cheLo Spread migliora, toccando i +225 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,89%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,59%, nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 23.261 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%), come il FTSE Italia Star (0,3%).In luce sul listino milanese i comparti utility (+1,70%), chimico (+0,75%) e alimentare (+0,66%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori media (-1,48%) e materie prime (-0,69%).di Piazza Affari, svetta Terna che segna un importante progresso del 2,91%.Vola Italgas, con una marcata risalita del 2,27%.Brilla A2A, con un forte incremento (+2,23%).Rimbalza Atlantia +1,98%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su UBI Banca, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Spicca la prestazione negativa di Saipem, che scende dell'1,96%.Unipol scende dell'1,29%.Sottotono Unicredit che mostra una limatura dello 0,98%.di Milano, Anima Holding (+3,58%), Falck Renewables (+2,70%), Banca Ifis (+2,67%) e Fincantieri (+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Datalogic, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Sessione nera per Mediaset, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.Calo deciso per FILA, che segna un -2%.Sotto pressione Rai Way, con un forte ribasso dell'1,67%.