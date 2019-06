Borse caute. Piazza Affari corre sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale con segni positivi per le principali borse europee mentresperando in un progresso positivo nel conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,137. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.405,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.Invariato lo spread, che si posiziona a +245 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,13%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,21%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,19%. Si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,25%., con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,26%.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in calo del 7,29%, rispetto ai 1,83 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.Su 219 titoli trattati in Borsa, 89 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 110. Invariate le rimanenti 20 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,37%), servizi finanziari (+1,28%) e beni per la casa (+1,11%).Nel listino, i settori alimentare (-0,61%), petrolio (-0,46%) e materie prime (-0,42%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per UBI Banca, che registra un progresso del 3,90%.Exploit di Prysmian, che mostra un rialzo del 2,29%.Su di giri Exor (+2,27%).Acquisti a piene mani su Moncler, che vanta un incremento del 2,20%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Juventus, che ha archiviato la seduta a -2,83%.Si concentrano le vendite su Pirelli, che soffre un calo dell'1,96%.Vendite su Italgas, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita dell'1,73%.del FTSE MidCap, Mondadori (+4,22%), Cerved Group (+3,18%), Cementir (+3,04%) e CIR (+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tod's, che ha chiuso a -4,12%.Tonfo di Falck Renewables, che mostra una caduta del 2,49%.Sotto pressione Tinexta, che accusa un calo dell'1,94%.Scivola Zignago Vetro, con un netto svantaggio dell'1,70%.