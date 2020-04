Borse caute in attesa Eurogruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, pur limando i guadagni delle prime battute, scaturiti dal rally di Wall Street e della performance positiva dell'Asia. Ad ispirare cautela è il, previsto per questo pomeriggio, che. IN calendari anche lain videoconferenza, sul coordinamento per eventuali tagli produttivi.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,087. L'Oro, in aumento (+0,84%), raggiunge 1.658,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,78%.Torna a salire lo spread, attestandosi a +200 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,69%.tonica Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,65%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,38%, senza slancio Parigi, che negozia con un -0,12%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,62%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su STMicroelectronics, che vanta un incremento del 4,10%.Effervescente Fiat Chrysler, con un progresso del 3,83%.Incandescente Juventus, che vanta un incisivo incremento del 2,31%.In primo piano Diasorin, che mostra un forte aumento del 2,01%.Fra i peggiori Azimut, che continua la seduta con -1,38%.Vendite su Campari, che soffre un calo dell'1,15%.In rosso Ferrari, che registra un ribasso dell'1,13%.Fiacca Buzzi Unicem, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.