Borse caute in attesa delle banche centrali

(Teleborsa) -mentre tra gli investitori cresce l'che verranno diffuse in serata. Gli addetti ai lavori scommettono un rallentamento della stretta monetaria dopo le parole della funzionaria Fed,che si è detta intenzionata a valutare una riduzione dell'entità dei rialzi del costo del denaro. Nel frattempo sono arrivate indicazioni confortanti dagli indici PMI dell'Eurozona, con segnali di rallentamento dei prezzi. C'è attesa anche per i verbali di politica monetaria della BCE.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,032. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.738,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,79%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +187 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,07%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,52%; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,23%.di Milano, troviamo Saipem (+5,54%), Prysmian (+2,30%), ENI (+1,81%) e Banca Mediolanum (+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.Sotto pressione Enel, con un forte ribasso dell'1,94%.Soffre Pirelli, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Contrazione moderata per Stellantis, che soffre un calo dell'1,10%.Tra i, Saras (+5,24%), Salcef Group (+1,50%), Wiit (+1,31%) e Tod's (+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intercos, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.Preda dei venditori Sesa, con un decremento dell'1,68%.Sottotono Brunello Cucinelli che mostra una limatura dell'1,15%.Deludente Tinexta, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i dati10:00: PMI manifatturiero (atteso 46 punti; preced. 46,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47 punti; preced. 47,3 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48 punti; preced. 48,6 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 222K unità).