Borse asiatiche tirano il fiato e guardano a nuovi contagi Cina

(Teleborsa) - I mercati asiatici si prendono una pausa dopo il rally di ieri, tornando a scontare anche un nuovo aumento dei contagi di coronavirus in Cina.



La Borsa di Tokyo ha chiuso in frazionale ribasso, con l'indice Nikkei in calo dello 0,44% a 22.433 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,23% a 1.021 punti. Tiene Seoul che sale dello 0,14%.



Deboli le borse cinesi, con Shanghai che cede un -0,23% e Shenzhen un -0,26%. Meglio Taiwan che registra un progresso dello 0,20%.



Caute le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che segna un +0,10%, seguita da Singapore (+0,14%) e Jakarta (+0,02%), mentre viaggiano sotto la parità Kuala Lumpur (-0,21%) e Bangkok (-0,26%).



Incerta la piazza di Mumbay (-0,05%), mentre fa bene Sydney (+0,84%). © RIPRODUZIONE RISERVATA