Borse asiatiche tentennanti nonostante boom export Cina

(Teleborsa) - Chiusura incerta per borse asiatiche, in scia alla performance negativa di Wall Street. Scarso impatto dai positivi dati sul commercio estero cinese: l'export è balzato ad aprile (+3,5%), facendo lievitare il surplus commerciale a 45,3 miliardi di dollari.



Alla Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei è salito dello 0,28% a 19.674 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,56% a 919 punti.



Tentennanti le borse cinesi che ignorano anche il recupero del PMI dei servizi: Shanghai lima lo 0,11% e Shenzhen recupera lo 0,13%. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio dello 0,63%.



In rosso le poche piazze asiatiche che hanno trattato oggi: Seoul ha ceduto lo 0,16%, mentre Hong Kong perde lo 0,60% e Bangkok l'1,17%. Chiuse per festività le borse di Singapore, Kuala Lumpur e Jakarta.



La Borsa di Mumbay cede lo 0,39% e Sydney lo 0,27%. © RIPRODUZIONE RISERVATA