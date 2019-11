Borse asiatiche sopra la parità

(Teleborsa) - Chiusura con il segno più per le principali borse asiatiche che continuano a beneficiare dell'ipotesi di un imminente intesa commerciale tra Stati Uniti e Cina.



L'indice Nikkei della piazza di Tokyo chiude con un rialzo dello 0,28% a 23,437.77 punti, mentre il Topix è salito dello 0,22% a 1.096,71 punti. In miglioramento anche Seul con un +0,31%.



In controtendenza le borse cinesi, con Shanghai che vive un negativo dello 0,13% e Shenzhen dello 0,23%. Bene Taiwan con +0,61%.



Segni misti per le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che oscilla poco sopra la parità con un +0,10%. Ingessate anche Singapore (+0,21%), Jakarta (+0,04%) e Bangkok (+0,05%), mentre Kuala Lumpur migliora dello 0,21%.



Su Sydney (+0,88%) seguita da Mumbay (+0,15%).