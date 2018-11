Borse asiatiche senza direzione in vista del Thanksgiving Day

(Teleborsa) - Altra sessione a due colori per le principali Borse asiatiche. Dopo un avvio sostenuto molti Listini hanno rallentato o cambiato passo, complice anche la chiusura odierna di Wall Street per il Giorno del Ringraziamento.



Piccolo rimbalzo per Tokyo con l'indice Nikkei che termina con un guadagno dello 0,65% a 21.646 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,21%.



Andamento opposto per le Borse cinesi, che invece perdono terreno all'indomani di una sessione positiva. Shanghai lima lo 0,20%, Shenzhen si porta sui livelli della vigilia.



Segno più per Hong Kong (+0,27%) e Jakarta (+0,75%), meno per Seoul (-0,32%) e Taiwan (-0,28%).



Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore (+0,23%) e Bangkok (+0,17%). © RIPRODUZIONE RISERVATA