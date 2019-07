Borse asiatiche riflessive, Tokyo poco sotto la parità

(Teleborsa) - Si muovono attorno alla parità le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo in frazionale ribasso. Cresce l'attesa per la pubblicazione del Beige Book della Fed in programma stasera, mentre si guarda con particolare attenzione alla prossima riunione di politica monetaria della Banca centrale americana di fine mese.



L'indice Nikkei della borsa giapponese registra una flessione dello 0,22% a 21.487 punti mentre il più ampio paniere Topix un +0,01%.



Segni contrastanti per le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,02% e Shenzhen che sale dello 0,38%.



In ordine sparso le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un -0,92%, Taiwan -0,53%, Hong Kong -0,25%, Singapore +0,02%, Kuala Lampur -0,42%, Jakarta mostra un -0,31% e Bangkok un -0,16%.



In frazionale rialzo Mumbay +0,33% mentre Sidney guadagna lo 0,42%.