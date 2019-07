Borse asiatiche rialziste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizio di settimana e di luglio col segno positivo per le principali borse asiatiche sostenute dalloe dalle aspettative di unasul commercio internazionale tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, al termine dei lavori deldi Osaka, in Giappone.Bene la piazza giapponese cona quota 21.735,12, aggiungendo 459,20 punti. Tonico anche il più ampio Topix con un +1,98%.In denaro inoltre lecon Shanghai che avanza dell'1,99% e Shenzhen che balza del 3,4%. Chiusa Hong Kong per festività mentre Seoul lima lo 0,03% e Taiwan vola dell'1,56%.Prevalentemente positive le altre piazze asiatiche, con Singapore in aumento dell'1,32%, Bangkok dello 0,90% e Jakarta che segna un +0,29%. Frazionale la salita per Kuala Lumpur +0,38%.Mumbai avanza dello 0,92% e Sidney dello 0,63%.