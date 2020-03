Borse asiatiche positive, Tokyo inclusa

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta odierna per le principali borse asiatiche sull'ottimismo degli investitori per i piani di stimolo dei governi e delle banche centrali per contenere l'impatto negativo del coronavirus.



L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo porta a casa un progresso dell'8,04% a 19.546,63 punti mentre il più ampio Topix riesce a chiudere con un +7,54%. Bene anche Seoul che termina con un +5,89%.



In verde le borse cinesi, con Shanghai che segna un +2,19% e Shenzhen un +3,06%. I rialzi interessano anche Taiwan (+3,87%).



Positive le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale del 3,07% seguita da Bangkok +4,98%, Singapore +3,29% e Kuala Lumpur +3,27%. Chiusa Jakarta.



Tonica Mumbay (+1,37%) e Sydney (+5,54%).