28 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che porta a casa un guadagno del 2,14% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'indice di Shenzhen, che ha perso lo 0,32%. Gli investitori sui mercati asiatici stanno scommettendo sulla ripresa dell'economia globale, anche alla luce del budget federale da 6 trilioni che il presidente USA Joe Biden presenterà oggi.



Guadagni frazionali per Hong Kong (+0,28%); sulla stessa tendenza, in rialzo Seul (+1%).



In moderato rialzo Mumbai (+0,57%); sulla stessa tendenza, in denaro Sydney (+1,11%).



Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,09%. Contenuto ribasso per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una flessione dello 0,32%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,08%.