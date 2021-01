© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dello, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario,ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso dell'1,91.In moderato rialzo(+0,66%); consolida i livelli della vigilia(+0,05%).Sulla parità(+0,19%); poco sopra la parità(+0,41%).Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 gennaio si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,11%.Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,03%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,15%.