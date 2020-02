Borse asiatiche positive dietro borsa USA. Ignorato picco Coronavirus

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in rally, sulla scia dei nuovi record messi a segno da Wall Street, ignorando i rischi derivanti dall'emergenza Coronavirus, sebbene le industrie cinesi fatichino a far ripartire la normale attività. Un grave danno per l'economia globale. Tokyo è rimasta chiusa per festività.



Bene le borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,39% e Shenzhen si ferma poco sopra la parità. In linea Taiwan che conclude con un +0,78%.



In vantaggio le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un guadagno dell'1,41%, Singapore dello 0,54%, Jakarta dello 0,02% e 0 Kuala Lumpur dello 0,49%, mentre resta in disparte Bangkok (-0,23%).



Positive le borse di Mumbay (+0,76%) e Sydney (+0,61%). © RIPRODUZIONE RISERVATA