Borse asiatiche positive. Chiusa Tokyo per festività

(Teleborsa) - Seduta effervescente per le principali borse asiatiche rinvigorite dalle speranze per un accordo sui dazi tra USA e Cina.



La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività. Toniche Seoul (+1,20%) e Taiwan (+1,66%).



Borse cinesi positive: Shanghai +1,21% e Shenzhen +1,29%. Su Hong Kong +0,95%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore guadagna lo 0,37%, Kuala Lumpur sale dello 0,62%, Bangkok avanza dell'1,15% mentre Jakarta staziona poco sopra la parità +0,28%.



Frazionale la risalita di Mumbay (+0,42%) e Sydney (+0,54%).