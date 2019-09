Borse asiatiche positive. Cauta Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono in rialzo le principali borse asiatiche, in avvio di settimana, dopo il finale positivo di Wall Street nella seduta di venerdì, mentre gli investitori attendono sviluppi dalle trattative sul commercio internazionale tra Pechino e Washington.



Sulla borsa di Tokyo ha prevalso la cautela con l'indice Nikkei che è salito dello 0,52% a 21.309,83 punti, mentre il Topix si è portato a 1.005,13 punti (+0,76%). Segno più anche per Seoul (+0,54%) e Taiwan (+0,09%).



In verde anche le borse cinesi: Shanghai avanza dello 0,39% e Shenzhen dell'1,04%. Debole Hong Kong che lima lo 0,12%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Singapore guadagna lo 0,15%, Bangkok lo 0,22% e Jakarta lo 0,21%. Chiusa la borsa di Kuala Lumpur.



Altrove, in rialzo Mumbay (+0,50%) e Sydney (+0,09%). © RIPRODUZIONE RISERVATA