1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che mostra una plusvalenza dello 0,87%, anche grazie ai progressi della ripresa economica: a marzo l'attività della manifattura ha continuato a crescere.

Sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta dello 0,92 rispetto alla vigilia.



In denaro Hong Kong (+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%).



Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco sopra la parità Sydney (+0,67%).



Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido -0,02%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,27%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,11%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,21%.