Borse asiatiche positive. Brilla Hong Kong su spinta tech

(Teleborsa) - Borse asiatiche positive in scia al rally di Wall Street. Spicca la performance della borsa di Hong Kong (+2,03%), con i titoli tecnologici cinesi che si sono ripresi dalle perdite di martedì; in particolare, Alibaba è in rialzo di oltre il 6%, NetEase sale del 4,5% e Tencent del 2,2%. A Tokyo, il Nikkei 225 chiude la giornata con un aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi all'1,61%, mentre Shanghai sale dello 0,79%.



Con analoga direzione, sale Seul (+0,81%). Positivo Mumbai (+0,93%); sulla stessa linea, buona la prestazione di Sydney (+1,12%).

La holding giapponese SoftBank ha registrato un aumento del 5,85% sulla borsa di Tokyo dopo l'annuncio della quotazione in borsa della controllata Arm. La casa automobilistica Toyota ha chiuso il terzo trimestre fiscale (ottobre-dicembre 2021) con un utile in calo del 6% a 791,7 miliardi di yen (6,9 miliardi di dollari) causato dalla crisi delle forniture di semiconduttori che sta limitando la produzione. La società ha rivisto al ribasso le sue previsioni sulle vendite dell'intero anno fiscale da 8,55 milioni di veicoli a 8,25 milioni di veicoli.



Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido +0,03%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,21%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,73%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Giovedì 10/02/2022

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%).