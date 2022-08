Borse asiatiche positive, Bank of Korea alza tassi

(Teleborsa) -, con gli investitori chedella Federal Reserve degli Stati Uniti per avere indizi sulle mosse delle banche centrali. Ad aiutare il sentiment sono anche le parole del Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale cinese, che ha affermato che il paese si concentrerà sull'espansione dei posti di lavoro e promuoverà politiche fiscali, monetarie e industriali per sostenere la stabilizzazione del mercato del lavoro.Laha aumentato il tasso chiave di, in linea con le aspettative degli analisti. La banca centrale è tornata al consueto ritmo di inasprimento, con il governatore Rhee Chang-yong che ha chiarito che aumenti di tasso fuori misura non sono più essenziali nella battaglia contro l'inflazione.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,70%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Leggermente in positivoBalza in alto(+1,55%), che ha ripreso gli scambi nel pomeriggio dopo aver ritardato la sua sessione mattutina a causa di un tifone. Sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,95%). In moderato rialzo(+0,44%); come pure, leggermente positivo(+0,69%).La giornata del 24 agosto si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Modesto guadagno per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che avanza di poco a +0,29%.Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,65%.