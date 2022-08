Borse asiatiche positive, banca centrale indiana alza tassi

(Teleborsa) - Seduta positiva per le borse asiatiche, che in questa settimana hanno sotto-preformato rispetto a Europa e Stati Uniti a causa dell'incertezza geopolitica causata dalla visita della speaker della Camera dei Rappresentanti USA, Nancy Pelosi. Intanto, la Cina si prepara a rilanciare nelle prossime ore le più ampie manovre militari della sua storia attorno all'isola di Taiwan, nonostante la condanna degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione Europea. Proprio la borsa di Taiwan è una delle migliori, con il Taiex che balza di oltre il 2%, dopo le vendite dei giorni scorsi.

La banca centrale indiana ha alzato il tasso chiave di 50 punti base al 5,4%, in linea con le stime più hawkish e sopra il consensus del 5,25%. Le pressioni inflazionistiche sono di ampia portata e si prevede che rimarranno al di sopra del livello di tolleranza, ha affermato il governatore Shaktikanta Das.

Segno più per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,83%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per Shenzhen, che scambia con lo 0,50%.



Sui livelli della vigilia Hong Kong (+0,11%); buona la prestazione di Seul (+0,83%).



Poco sopra la parità Mumbai (+0,55%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Sydney (+0,58%).



Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido +0,06%. Debole la giornata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un calo dello 0,23%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,15%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,16%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,73%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Venerdì 05/08/2022

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,9%).