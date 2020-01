Borse asiatiche positive

(Teleborsa) - Finale in rialzo per la Borsa di Tokyo dopo un avvio all'insegna della cautela, seguendo la chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che guardano con timore agli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del corona virus, dopo il primo caso accertato negli USA.



L'indice Nikkei ha concluso gli scambi in progresso dello 0,70% a 24.031,35 punti, mentre il Topix è salito dello 0,51% a 1.125,51 punti. Bene Seul con un +1,23%.



In verde anche le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,50% e Shenzhen dell'1,33%. Ancora chiusa la borsa di Taiwan.



Recuperano inoltre le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong sale dell'1,20% seguita da Singapore (+0,12%) e Bangkok (+0,23%). Più caute Kuala Lumpur (-0,05%) e Jakarta (-0,11%).



Mumbay sotto la parità (-0,35%) mentre Sydney guadagna lo 0,95%.