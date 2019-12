Borse asiatiche positive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segni in prevalenza positivi tra le principali borse asiatiche, dopo la chiusura al rialzo di Wall Street, nel giorno in cui la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse nella sua ultima riunione dell'anno. Il costo del denaro resta dunque fermo nel range 1,5-1,75%. Quest'anno, la banca centrale guidata da Jerome Powell, ha tagliato i tassi tre volte, ed ora si prepara ad un periodo di pausa per tutto il 2020.ha guadagnato lo 0,14% portandosi a 23.424,81 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,04%. Segno più per Seoul con un +1,40%.Deboli le borse cinesi, conche cede lo 0,24% e Shenzhen lo 0,06%. Taiwan avanza dell'1,16%.Segni misti tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che guadagna l'1,36% e Jakarta che arretra dello 0,15%. Positive Bangkok +0,93%, Singapore +0,67% e Kuala Lumpur +0,38%.Tonica Mumbay (+0,26%) mentre Sydney segna un -0,62%.