Borse asiatiche positive

(Teleborsa) - Seduta prevalentemente positiva per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso in rialzo e il listino di Hong Kong ha festeggiato la vittoria dei candidati pro-democrazia alle elezioni distrettuali. Più in generale, tra gli investitori prevale ancora l'incertezza sui negoziati del commercio tra Cina e USA.



L'indice Nikkei giapponese chiude con un progresso dello 0,78% a 23.292,81 punti, mentre il Topix è salito dello 0,62% a 1.091,07 punti. Bene anche Seul con un +2,76%.



Miste le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,48% mentre Shenzhen cede lo 0,28%. Taiwan -0,05%.



Segni contrastati tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che balza dell'1,64%. Seguono Singapore (+0,18%), Bangkok (+0,58%) e Kuala Lumpur (-0,14%), Jakarta (-0,34%).



Bene Mumbay (+0,82%) e Sydney (+0,28%).