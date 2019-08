Borse asiatiche poco mosse in attesa indicazioni su tassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa del meeting dei banchieri centrali a, che inizia domani. I mercati attendono infatti qualche informazione in più dal Presidente della Fed Powell sui tassi, dopo le scarse informazioni desunte dalle Minutes del FOMC ed il pressing di Trump per un taglio dei tassi più spregiudicato., l'indice Nikkei ha limato lo 0,05% portandosi a 20.609 punti, mentre il Topix ha registrato un +0,01% a 969 punti. Segno meno percon un -0,47%.A cavallo della parità anche le borse cinesi, conche cede lo 0,12% ein recupero dello 0,10%.segna invece un +0,04%.In ordine sparso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde lo 0,69%, a causa delle agitazioni che stanno paralizzando la provincia autonoma cinese, mentreregistra un -0,50%,-0,46%,+0,20% e+0,23%.Debole(-0,85%) mentresegna un +0,31%.