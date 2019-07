Borse asiatiche poco mosse in attesa BCE

(Teleborsa) - I mercati asiatici si muovono in ordine sparso con l'attenzione degli investitori concentrata sulle prossime mosse delle banche centrali. Si comincia oggi con la riunione della BCE, la prossima settimana sarà la volta della Federal Reserve.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un rialzo dello 0,22% a 21.756,55 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,01% a 1.019,41 punti. Debole Seul che termina con un ribasso dello 0,51%.



Positive anche le borse cinesi, con Shanghai che guadagna lo 0,27% e Shenzhen lo 0,50%. Taiwan segna un lieve rialzo dello 0,05%.



Seegni misti tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, cono Hong Kong che viaggia in attivo (+0,31%). Limature per Kuala Lumpur (-0,03%) mentre sono toniche: Bangkok (+0,20%), Singapore (+0,28%) e Jakarta (+0,24%).



In verde Mumbay (+0,42%) e Sydney (+0,58%).