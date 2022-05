Borse asiatiche poco mosse, diversi mercati chiusi per festività

(Teleborsa) - Mercati asiatici poco mossi in una giornata dagli scambi ridotti, in quanto diverse Borse sono chiuse per festività (tra cui Cina, Giappone, Singapore e India). Intanto, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha deciso di aumentare i tassi: si tratta del primo rialzo da novembre 2010 ed è stato superiore alle attese del mercato.



Sulla parità Hong Kong (+0,16%); sulla stessa linea, pressoché invariato Seul (+0,03%). Senza direzione Mumbai (-0,15%); leggermente negativo Sydney (-0,37%).

Piccolo giallo sul titolo Alibaba, che ha perso fino al 9% dopo che i media statali hanno riferito che le autorità cinesi avevano intrapreso un'azione legale contro un individuo di nome Ma. Le azioni hanno poi recuperato le perdite quando si è scopeto che la persona interessata non era il fondatore dell'azienda.

Buon rialzo per le azioni di HSBC quotate a Hong Kong. Venerdì Reuters ha riportato che il più grande azionista cinese del gruppo bancario britannico (il colosso assicurativo Ping An) ha aveva esortato HSBC a esaminare opzioni strategiche, tra cui lo scorporo del business asiatico, dove guadagna la maggior parte delle sue entrate, o l'adozione di altre misure per aumentare la sua valutazione.



Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,03%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,84%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Giovedì 05/05/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 42 punti).