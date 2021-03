25 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dell'1,14%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l'indice di Shenzhen, con chiusura sullo 0,07%.



Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (+0,1%); poco sopra la parità Seul (+0,4%).



Pesante Mumbai (-1,54%); sulla parità Sydney (+0,12%).



Composto rialzo per l'Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,18%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,03%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia al 3,20%.

(Foto: © tktktk / 123RF)