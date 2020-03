Borse asiatiche negative. Tokyo in controtrend

(Teleborsa) - Si chiude al rialzo la prima seduta della settimana per la Borsa di Tokyo dopo la pausa festiva di venerdì, grazie alla debolezza dello yen che si è gradualmente svalutato nei confronti del dollaro, mentre gli investitori guardano agli ultimi aggiornamenti sull'espansione del coronavirus.



L'indice Nikkei giapponese porta a casa un progresso del 2,02% a 16.887,78 punti mentre il più ampio Topix guadagna lo 0,55%. Non si salva invece Seoul che termina con un -5,34%.



Negative le borse cinesi, con Shanghai che segna un -2,30% e Shenzhen un -2,51%. Perdite ancora ampie per Taiwan (-4,32%).



Segno meno anche per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde il 4,37% mentre Bangkok segna -7,79%, seguita da Singapore -7,49%. Deboli Jakarta -3,83% e Kuala Lumpur -2,70%.



Giù Mumbay (-11,09%) e Sydney (-5,98%). © RIPRODUZIONE RISERVATA