Borse asiatiche negative su scia Wall Street

(Teleborsa) - Seduta decisamente negativa per le principali borse asiatiche, dopo il pessimo finale di Wall Street sull'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto l'1,76% a 21.537 punti, mentre il Topix ha perso l'1,97% a 1.568 punti. Segno meno anche per Seoul -0,35%.



Miste le borse cinesi, con Shanghai che flette lo 0,38% e Shenzhen che avanza dello 0,40%. Taiwan arretra dello 0,45%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, rosso per Hong Kong -0,85%, Singapore -0,96%, Kuala Lumpur -0,48%, Jakarta -0,74% e Bangkok -0,90%.



Debole Mumbay (-0,61%), seguita da Sydney (-0,57%). © RIPRODUZIONE RISERVATA