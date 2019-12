Borse asiatiche negative. Invariata politica monetaria BoJ

(Teleborsa) - Seduta con il segno meno per le principali borse asiatiche, dopo il nulla di fatto sui tassi della Bank of Japan (BoJ).



L'indice Nikkei della piazza di Tokyo chiude con un ribasso dello 0,29% a 23.864 punti, mentre il Topix scende dello 0,13%. Invariata Seul con un +0,08%.



In moderato rialzo le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,12% e Shenzhen dello 0,39%. Giù Taiwan -0,85%.



Sotto la parità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che arretra dello 0,42%. Seguono Singapore (-0,20%), Bangkok (-0,22%), Kuala Lumpur (-0,34%) e Jakarta (-0,43%).



Bene Mumbay (+0,18%) mentre scivola Sydney (-0,21%). © RIPRODUZIONE RISERVATA