Borse asiatiche negative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse asiatiche che seguono lacon gli investitori preoccupati per una possibile apertura di un. Dopo la decisione dell'secondo cui gli Stati Uniti potranno imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari – che dovrebbero scattare subito, a partire dal 18 ottobre – sulle esportazioni europee, come compensazione per gli aiuti, giudicati illegali, concessi ad Airbus.La borsa di Tokyo arretra del 2,03% portandosi a 21.336,23 punti, mentre il Topix scende dell'1,75%.: si festeggiano i 70 anni della Repubblica popolare cinese. Frazionale ribasso per Hong Kong che cede lo 0,51%.In deciso ribasso Seul -1,95% mentre Taiwan registra un -0,65%.Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore perde lo 0,91%, Kuala Lumpur segna un -0,63%, mentre Bangkok scivola dello 0,35% e Jakarta dello 0,70%.Male Mumbay -0,60% e Sydney -2,10%.