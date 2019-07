Borse asiatiche negative

(Teleborsa) - Si muovono con segni negativi le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo che termina gli scambi in forte ribasso. A pesare sui listini azionari d'estremo oriente contribuiscono i timori di un nuovo scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti e le possibili imposizioni di nuovi dazi.



L'indice Nikkei della borsa giapponese registra una flessione del 2,01% a 21.037,06 punti mentre il più ampio paniere Topix cede l'1,96% a 992,33 punti.



In rosso anche le borse cinesi, con Shanghai che perde lo 0,36% e Shenzhen l'1,36%.



Deboli le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un -0,42%, Taiwan -0,27%, Hong Kong -0,62%, Singapore -0,37%. Giù ancora Kuala Lampur -0,19% e Jakarta -0,02%. Si muove in controtrend Bangkok +0,27%.



Altrove, limature per Mumbay -0,13% mentre Sidney arretra dello 0,56%. © RIPRODUZIONE RISERVATA