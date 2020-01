Borse asiatiche miste. Tokyo riparte in rialzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sessione con segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo torna agli scambi dopo lo stop della vigilia per festività. Prevale, tra gli investitori, l'tra USA e Cina.L'indice Nikkei della piazza giapponese termina con un rialzo dello 0,73% a 24.025,17 punti mentre il più ampio Topix guadagna lo 0,63%., con Shanghai che lima lo 0,20% e Shenzhen lo 0,19%. Taiwan conclude con un +0,55%. Bene anche Seul che termina con un +0,36%.Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un calo dello 0,33% seguita da Bangkok (+0,02%). Leggermente sopra la parità Jakarta (+0,15%) e Singapore (+0,50%). Cedente Kuala Lumpur -0,66%.Limature per la borsa di Mumbay (-0,08%) mentre è positiva Sydney (+0,85%).