Borse asiatiche miste. Tokyo positiva, giù la Cina

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche si muovono con segni misti, mentre sembra tornare l'ottimismo tra gli investitori per un accordo imminente sul commercio internazionale nelle trattative in corso tra Stati Uniti e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un rialzo dello 0,26% a 23.391,87 punti, mentre il Topix è salito dello 0,27% a 1.093,84 punti. Giù, invece, Seul con un -0,33%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,28% e Shenzhen lo 0,01%. Taiwan -0,33%.



A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un calo dello 0,68%. Seguono Singapore (-0,88%), Bangkok (-0,19%), Kuala Lumpur (-0,10%). Chiusa Jakarta per festività.



Negativa Mumbay (-0,39%), seguita da Sydney (-0,05%). © RIPRODUZIONE RISERVATA