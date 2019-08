Borse asiatiche miste. Tokyo in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastati per le principali borse asiatiche con il sentiment degli investitori condizionato ancora dalle. Nel frattempo, gli operatori attendono maggiori indicazioni dal tasso di cambio della moneta cinese, lo yuan, con il dollaro americano.ha ceduto lo 0,27% a 20.530,37 punti, mentre il Topix è scivolato a 972,48 (-0,13%) punti. Giù anche Seoul -0,27%.In verde le, con Shanghai che segna un +0,31% e Shenzhen un +0,34%, mentre Taiwan scivola dello 0,08%.Segni misti tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che lima lo 0,04%, Singapore avanza dello 0,31%, seguita da Jakarta +1,42% e Bangkok +0,17%. Kuala Lumpur cede lo 0,46%.Altrove, timidamente positiva Mumbay (+0,13%). Tonica Sydney (+0,39%). La Banca centrale australiana ha mantenuto i tassi d'interesse al minimo storico, dopo aver tagliato per ben due volte il costo del denaro nelle riunioni di giugno e luglio, portando il tasso all'1%. Secondo la Reserve Bank of Australia (RBA) potrebbero essere necessarie ulteriori misure di allentamento monetario nel caso si dovesse osservare un rallentamento dell'economia. L'economia australiana, infatti, sta crescendo al ritmo più lento dell'ultimo decennio.