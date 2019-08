Borse asiatiche miste. Tokyo festeggia i dati sul PIL sopra attese

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastanti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha chiuso in rialzo sostenuta dai dati migliori del previsto sul PIL giapponese.



L'indice Nikkei nipponico ha guadagnato lo 0,62% a 20.721 punti, mentre il Topix è salito a 976,76 (+0,62%) punti. Su anche Seoul +1,13%.



In rosso, invece, le piazze finanziarie cinesi, con Shanghai che segna un -0,38% e Shenzhen un -0,91%. Chiusa Taiwan.



Segni misti tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che lima lo 0,10% e Bangkok lo 0,09%. Kuala Lumpur avanza dello 0,30% seguita da Jakarta +0,15%. Chiusa Singapore.



Altrove, positiva Mumbay (+0,99%) e Sydney (+0,33%). © RIPRODUZIONE RISERVATA